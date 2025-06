Caldo in aumento | Bari oggi in codice verde domani e giovedì giallo Ondate di calore dopodomani sei città campione in codice rosso

L'estate si fa sentire con un crescendo di ondate di calore che colpiscono Bari e altre città italiane. Oggi, la nostra città è in codice verde, ma domani il livello salirà a giallo, e giovedì andrà in giallo. Dopodomani, sei città saranno in codice rosso, a testimonianza dell'intensità delle temperature. Per rimanere aggiornati sui rischi e le precauzioni, consulta il bollettino ufficiale del Ministero della Salute al link seguente.

Al link di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute: https:www.salute.gov.itnewittemaondate-di-calorebollettini-sulle-ondate-di-calore-0?tema=Ondate+di+calore

Caldo in aumento: Bari oggi in codice verde, domani e giovedì giallo Ondate di calore, dopodomani sei città campione in codice rosso

