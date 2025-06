Caldo estremo in Puglia Coldiretti lancia l’allarme | Animali nelle stalle sotto stress

Il caldo estremo in Puglia sta mettendo a dura prova il settore agricolo e zootecnico, con temperature che raggiungono i 40 gradi e mettendo a rischio il benessere degli animali nelle stalle. Coldiretti lancia un forte allarme: è fondamentale adottare misure urgenti per proteggere le bestie e salvaguardare la produzione locale, perché il rispetto della salute animale è anche un impegno per il futuro della regione.

L’anticiclone nordafricano che da giorni sta soffiando sulla Puglia ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nelle zone interne, creando gravi disagi al settore zootecnico e agricolo. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che segnala una condizione di grave stress per gli animali. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Caldo estremo in Puglia, Coldiretti lancia l’allarme: "Animali nelle stalle sotto stress"

