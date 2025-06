Caldo estremo e orario di lavoro Confagricoltura | Serve un piano

Il caldo estremo non è più un’eccezione, ma una realtà consolidata che richiede risposte urgentissime. Con l’estate ormai alle porte, è fondamentale adottare un piano regionale mirato per tutelare i lavoratori agricoli, adeguando gli orari e le condizioni di lavoro alle nuove sfide climatiche. Solo così possiamo garantire sicurezza, produttività e sostenibilità nel settore. È il commento…

“Dobbiamo cambiare approccio, il caldo estremo in estate non è più un’emergenza, ma la normalità. Serve un protocollo regionale specifico per il comparto agricolo che regoli l’orario di lavoro in presenza di temperature elevate, garantendo la sicurezza e la salute dei lavoratori”. È il commento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it