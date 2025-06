Caldo anomalo sul Partenio temperature in rialzo e umidità in calo

Portare un’ondata di caldo anomalo sulla zona, con temperature in rialzo e umidità in calo, creando un’atmosfera più severa del normale. L’Osservatorio meteorologico di Montevergine conferma questa nuova fase di caldo intenso sui crinali del Partenio, segno di un cambiamento climatico che richiede attenzione e preparazione. Scopriamo insieme come affrontare al meglio queste temperature elevate e le relative sfide, per mantenere sicurezza e benessere durante questa ondata di calore.

Montevergine – Una nuova fase di caldo intenso ha avuto inizio sui crinali del Partenio. Lo comunica l'Osservatorio meteorologico di Montevergine, che conferma, attraverso i dati rilevati dalla propria centralina operativa, l'instaurarsi di condizioni atmosferiche stabili e secche, destinate a.

