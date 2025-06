Caldo africano sull' Italia

un vero inferno, mettendo alla prova il nostro organismo. Preparatevi a vivere giorni da record, ma attenzione alla salute: restate idratati e proteggetevi dal sole.

Sole su tutta Italia con temperature record. L'anticiclone africano sta portando un'ondata di caldo intenso da nord a sud, con il termometro che nelle prossime ore supererà anche i 36 gradi. Ma la giornata più critica sarà mercoledì 25 giugno, con un'afa ancora più intensa. Il ministero della Salute ha emesso un bollino arancione per il caldo in 7 città . L'intensa umidità , soprattutto in pianura padana, farà sì che le temperature percepite siano ancor più elevate di quelle reali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo africano sull'Italia

In questa notizia si parla di: caldo - africano - italia - temperature

Previsioni meteo 2 giugno: anticiclone africano porta caldo sull’Italia, temperature oltre 30 gradi - Il 2 giugno segna l'arrivo dell'anticiclone africano, portando con sé un caldo estivo che sorprende e riscalda il cuore della bella Italia.

AVVISO METEO: Ondata di caldo africano in arrivo sull’Italia in settimana, attese temperature anche fino a 40°C. Ecco dove Vai su Facebook

#Caldo e afa: bollino arancione a #Bolzano, #Brescia e #Roma. L’anticiclone africano che sta interessando l’Italia porterà le temperature in queste città fino a 34°C. Per domani, sabato, in 10 città previsto bollino giallo https://buff.ly/9vMOm0a Vai su X

Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione; Meteo: Caldo africano folle in Settimana, vediamo quale sarà la città più rovente d'Italia; Pluto, la morsa del caldo stringe l'Italia. Oggi allerta arancione in 6 città .

Arriva il caldo africano: attesi 40 gradi e notti tropicali. Le grandi città a rischio - Un'ondata di caldo sta per investire l'Italia, con temperature bollenti e notti tropicali: ecco cosa succede e quali sono le città dove sono attesi i valori più alti ... Secondo dire.it

Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione - L’anticiclone africano “Pluto” ha raggiunto l’Italia e porterà caldo intenso almeno fino ai primi giorni di luglio ... Segnala fanpage.it