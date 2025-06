Caldo africano in arrivo | come prepararsi all’onda di 40°C imminente

Il caldo africano sta arrivando in Italia, portando con sé temperature record e condizioni estreme che metteranno alla prova anche i più preparati. Roma, la Pianura Padana e la Sardegna sono già pronte a essere travolte da questa morsa termica senza precedenti, con notti tropicali e temporali improvvisi. Come affrontare al meglio questa ondata di calore? Ecco alcuni consigli utili per vivere al meglio questa estate anticipata e intensa, proteggendosi dal caldo eccessivo.

Roma - Subito da lunedì la Pianura Padana e la Sardegna saranno travolte da una morsa termica estrema: caldo record, notti tropicali, temporali improvvisi e invito a seguire le allerte ufficiali. L’Italia si appresta a vivere un mese di giugno anomalo per intensità del caldo africano, noto come anticiclone Pluto, che porterà le temperature fino a 40°C giovedì 26 giugno, con punte addirittura di 42°C verso fine mese nelle regioni insulari. A fare da epicentro sarà la Pianura Padana, non il Sud come di consueto: la città di Ferrara potrebbe registrare le massime più elevate in Italia. Il disagio non deriverà solo dal calore intenso, ma soprattutto dall’afa opprimente, con punte di umidità e temperature minime che resteranno sopra i 25°C, rendendo davvero difficile trovare sollievo nelle ore più calde e durante la notte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caldo africano in arrivo: come prepararsi all’onda di 40°C imminente

In questa notizia si parla di: caldo - africano - arrivo - prepararsi

Ponte del 2 Giugno: caldo africano in arrivo, ma occhio alle sorprese - Il ponte del 2 giugno si prospetta tra sole e temperature elevate, grazie all'anticiclone africano, ma occhio alle sorprese: infiltrazioni fredde potrebbero portare instabilità soprattutto al Sud.

? Fine giugno bollente... giornate da rana bollita! L'estate 2025 non si fa attendere: le temperature continuano a salire e ci aspettano giorni roventi, con punte di oltre 36-37°C in pianura tra Modena e Bologna. Non è solo caldo: è un'onda africana stabile, i Vai su Facebook

Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano e forti piogge; Italia nella morsa del caldo africano: arriva l’anticiclone Pluto, i dettagli; Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove.

Caldo africano in arrivo: come prepararsi all’onda di 40°C imminente - Subito da lunedì la Pianura Padana e la Sardegna saranno travolte da una morsa termica estrema: caldo record, notti tropicali, temporali ... Si legge su abruzzo24ore.tv

Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano ma anche forti temporali. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano ma anche forti temporali. Come scrive tg24.sky.it