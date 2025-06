Calciomercato Verona rinnovo di Duda bloccato! Dall’Arabia Saudita un interesse che fa vacillare il centrocampista

Il calciomercato dell'Hellas Verona è in fermento: il rinnovo di Ondrej Duda si arena sotto il pressing dell'interesse dall'Arabia Saudita. Con il suo contratto in scadenza, il centrocampista slovacco potrebbe lasciare il club a parametro zero, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. La trattativa per il prolungamento sembra ormai impossibile, e la sua permanenza al Verona rischia di essere solo un ricordo. La finestra di mercato si apre a nuove possibilità.

L'Hellas Verona si prepara a salutare Ondrej Duda, sempre più vicino a lasciare il club a parametro zero. Il centrocampista slovacco, in scadenza di contratto, difficilmente rinnoverà con i gialloblù: la trattativa per il prolungamento è in totale stallo

Calciomercato Verona, Duda pronto a dire addio alla squadra gialloblu? I tifosi sono molto preoccupati. Le ultime - La situazione di Ondrej Duda è un campanello d'allarme per il Verona. Con il centrocampista slovacco in scadenza, i tifosi temono un addio che potrebbe indebolire la squadra in vista della nuova stagione.

