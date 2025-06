Calciomercato tutte le notizie di martedì 24 giugno

Se sei appassionato di calcio e vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime novità di mercato, sei nel posto giusto. Oggi, martedì 24 giugno, le trattative più calde infiammano la Serie A, con Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma protagoniste delle operazioni più intriganti dell’estate. Restare informati è fondamentale: scopri tutte le mosse e le strategie delle big, perché il calciomercato non si ferma mai e le sorprese sono dietro l’angolo.

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it La Juve blinda Yildiz e torna in pressing su David per l’attacco. Theo Hernandez pronto ai saluti: a un passo l’addio al Milan, con il francese pronto ad accasarsi all’ Al-Hilal di Inzaghi. L’ Inter riscatta Zalewski e stringe i tempi per Bonny. 23:58 24 Giugno Dal nuovo bomber alla priorità a centrocampo: Tare allo scoperto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it