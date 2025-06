Calciomercato Sassuolo clamoroso colpo per la difesa | nel mirino Daniele Rugani La situazione della trattativa

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma con un colpo clamoroso in difesa: occhi puntati su Daniele Rugani, un nome di grande spessore per rinforzare la retroguardia neroverde. La trattativa è in fermento, con la speranza di finalizzare un'operazione che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Una mossa strategica che potrebbe rivelarsi decisiva nel cammino verso obiettivi ambiziosi, e tutto lascia supporre che...

Calciomercato Sassuolo, pronto un grande colpo dalla Juve! Quel giocatore sta facendo impazzire tutti. L’indiscrezione - Il calciomercato del Sassuolo si infiamma: pronto un grande colpo dalla Juventus per entusiasmare i tifosi neroverdi.

Calciomercato: Palumbo resta a Modena, Verdi, Mazzitelli e Bonfiazi al Sassuolo, Russo al Cesena, Antiste al Nürnberg; Calciomercato Serie B: colpo Magnani per il Palermo, la Samp prende Oudin, un difensore per Sassuolo e Cremonese; Il Bologna ha trovato il sostituto di Calafiori: accordo raggiunto, arriva dal Sassuolo.

