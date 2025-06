Calciomercato Roma O’Riley salta? I giallorossi non chiuderanno la trattativa prima di quella cosa

Il calciomercato della Roma vive un momento di grande tensione: con le priorità rivolte alle cessioni, i giallorossi puntano a liberare spazio e risorse prima di lanciare l’assalto a O’Riley e altri obiettivi di peso. La strategia è chiara e il tempo stringe: tutto si deciderà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza compromettere le finanze. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il futuro della squadra.

Calciomercato Roma: priorità alle cessioni, poi assalto a O’Riley e altri obiettivi. La situazione attuale Il Calciomercato Roma entra in una fase delicata e strategica. A pochi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2024-25, il club giallorosso ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by il mercato in entrata per concentrarsi sulle uscite. Il nuovo direttore sportivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, O’Riley salta? I giallorossi non chiuderanno la trattativa prima di quella cosa

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - riley - salta

Roma, Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti. Da Lucumì a O’Riley: tutti i nomi | Calciomercato - Fermi tutti! Roma e Massara sono già al lavoro per rinforzare la squadra di Gasp, che punta a quattro acquisti strategici.

La Roma a caccia di gol Corriere dello Sport (J.Aliprandi) L’attacco della Roma subirà notevoli cambiamenti per offrire più gol. Gli attaccanti che ha a disposizione non danno le giuste risposte: Dovbyk in Serie A ha segnato 12 gol, Saelemaekers (tornato al Mil Vai su Facebook

Il punto sul mercato della Roma: Wesley esce allo scoperto, O’Riley vede giallorosso, Ndicka sacrificabile?; LA GAZZETTA | Roma, derby con la Lazio per un obiettivo di calciomercato. Occhi su O’Riley; Roma, Dybala salta il Parma ma punta al Porto: Ranieri tra turnover e dubbi di formazione.

O'Riley aspetta la Roma: ha detto sì a Gasperini. Quando si può chiudere - In programma un appuntamento per cercare un accordo con il Brighton: il giocatore ha dato la sua disponibilità a trattare con i giallorossi ... Si legge su msn.com

Roma, O’Riley ha detto sì: appuntamento con il Brighton per i dettagli - In programma un appuntamento per cercare un accordo con il Brighton: il giocatore ha dato la sua disponibilità a trattare con i giallorossi ... Scrive sportpaper.it