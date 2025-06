Calciomercato Roma il Sunderland vuole Angelino L’ex ds Ghisolfi interessato al terzino giallorosso

Il calciomercato della Roma si anima: il Sunderland si è messo sulle tracce di Angelino, il terzino giallorosso. L'ex ds Ghisolfi mostra interesse per il giocatore, puntando a rinforzare le fila dei Black Cats. Con la finestra di mercato in fermento, la Roma cerca una cessione strategica entro il 30 giugno per riequilibrare i conti. Riuscirà Angelino a cambiare maglia? Restate sintonizzati per gli ultimi sviluppi!

La Roma è alla ricerca di una cessione importante entro il 30 giugno, necessaria per sistemare i conti di bilancio. Tra i nomi in uscita c'è quello di Angelino, terzino sinistro spagnolo arrivato a gennaio e protagonista di una seconda parte di .

