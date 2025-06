Calciomercato Palermo rosanero vicinissimi a Tommaso Augello | il difensore si svincola dal Cagliari

Il calciomercato del Palermo si infiamma: i rosanero sono ormai a un passo da Tommaso Augello, il difensore che ha guidato la salvezza del Cagliari. Con una proposta allettante del ds Carlo Osti, il 29enne potrebbe presto vestire la maglia rosanero, portando esperienza e solidità alla linea difensiva in Serie B. La trattativa è in fase avanzata e tutto lascia pensare che l’accordo sia vicino.

Il Palermo è vicinissimo ad avere il sì di Tommaso Augello. Il ds Carlo Osti avrebbe convinto, con una proposta allettante, l'esperto calciatore a vestire la maglia rosanero e a giocare in serie B. Il terzino classe 1994 è stato un grande protagonista della salvezza del Cagliari: per lui 7. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Calciomercato Palermo, rosanero vicinissimi a Tommaso Augello: il difensore si svincola dal Cagliari

In questa notizia si parla di: palermo - rosanero - tommaso - augello

Disastro rosanero, la Juve Stabia vince 1-0: il Palermo subito eliminato dai playoff - La stagione del Palermo si conclude deludente con l'eliminazione ai playoff per mano della Juve Stabia, che vince 1-0 grazie a Adorante.

Palermo, Inzaghi ha le idee chiare: ecco il piano mercato rosanero Vai su Facebook

Calciomercato Palermo, rosanero vicinissimi a Tommaso Augello: il difensore si svincola dal Cagliari; Palermo, molto vicino l’arrivo di Tommaso Augello; Palermo, vicino l'arrivo di Tommaso Augello.

Augello Palermo, non solo la Cremonese sull’esterno: giocatore molto vicino ai rosanero. Le ultime - Augello Palermo, il club rosanero in pressing per assicurarsi il terzino in uscita dal Cagliari: c’è anche la Cremonese in corsa Il futuro di Tommaso Augello è uno dei temi caldi del mercato estivo. Riporta cagliarinews24.com

Tmw: “Palermo, sprint per Augello. Accordo biennale vicino” - Il Palermo ha accelerato per assicurarsi il terzino sinistro, superando la concorrenza della Cremonese. Da ilovepalermocalcio.com