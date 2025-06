Calciomercato Napoli tutte le notizie più importanti delle ultime ore

Il calciomercato del Napoli infiamma le ultime ore con notizie che fanno sognare i tifosi: dal rinnovo di Meret alle voci su Darwin Nunez, il club partenopeo non si ferma. Mentre si attende una svolta sulla possibile cessione di Osimhen all'Al Hilal, il mercato azzurro si prepara a nuove sorprese. Resta con noi per scoprire tutte le novità in tempo reale e seguire il futuro di una delle squadre più ambiziose d’Italia.

Dalla porta con il rinnovo di Meret all'attacco con il nome di Darwin Nunez sempre più 'caldo'. Il Napoli prosegue con grande attivismo il suo mercato. In attesa di risolvere anche la questione Osimhen in uscita, che potrebbe accasarsi all'Al Hilal per giocare le fasi finali del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti delle ultime ore

Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti delle ultime ore | DIRETTA - Il calciomercato del Napoli infiamma le ultime ore, con notizie in tempo reale che tengono i tifosi con il fiato sospeso.

Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 18 giugno - Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, Nazionale e molto altro su rumours e acquisti del 18 giugno 2025 ... Riporta calciomercato.it

Calciomercato Napoli, Ndoye più vicino. Gli azzurri puntano Scalvini e Lookman - Non è bastato il pressing di De Bruyne: Jack Grealish, il 29enne che per Pep Guardiola è un esubero nel Manchester City, è praticamente a un passo dall’accordo con ... Scrive ilmattino.it