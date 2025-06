Calciomercato Napoli Lang chiama Chiesa | ecco perché

Il calciomercato del Napoli infiamma gli animi dei tifosi, con voci sempre più insistenti su un possibile ritorno di Chiesa. La dirigenza azzurra lavora incessantemente per rafforzare la rosa di Antonio Conte, puntando a dominare non solo in Italia ma anche in Europa. Dopo aver messo nel mirino grandi nomi come De Bruyne e Marianucci, le ultime indiscrezioni alimentano speranze e aspettative. Nel frattempo...

Aggiornamenti sul mercato in entrata per l’attacco azzurro: l’indiscrezione tiene sulle spine tutti i tifosi partenopei. Il calciomercato del Napoli non si ferma. L’obiettivo della dirigenza partenopea è di rinforzare la rosa di Antonio Conte, permettendogli di continuare a dominare in Italia e magari anche in Europa. Dopo De Bruyne e Marianucci il club azzurro è pronto a chiudere al più presto altre trattative d’alto livello. Nel frattempo arrivano novità su alcune trattative calde in casa Napoli. Sono tanti i profili accostati al club azzurro per il ruolo di esterno. L’ormai prossimo arrivo di Noa Lang dal PSV, però, non escluderebbe un possibile acquisto di Chiesa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Lang chiama Chiesa: ecco perché

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - lang - chiama

Calciomercato Napoli, per De Bruyne occhio al Liverpool. Salah chiama il centrocampista belga: «Abbiamo spazio per uno come lui» - Il calciomercato del Napoli si infiamma con il nome di Kevin De Bruyne, accostato ai partenopei e al Liverpool.

Calciomercato Napoli, Lang chiama Chiesa: ecco perché Vai su Facebook

LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato, le news di oggi: Napoli a un passo da Noa Lang e aspetta Nunez; Fiorentina, fatta per Gudmundsson; Milan, Camarda in prestito al Lecce; Juve, il Porto trattiene Conceiçao; Calciomercato Napoli, quasi fatta per Noa Lang.

Calciomercato Napoli, Lang chiama Chiesa: ecco perché - Aggiornamenti sul mercato in entrata per l’attacco azzurro: l’indiscrezione tiene sulle spine tutti i tifosi partenopei. Scrive informazione.it

Napoli, accordo ad un passo con il PSV per Noa Lang - Il Napoli è vicino a chiudere l'accordo per Noa Lang: l’olandese arriva in Serie A dopo le trattative con il PSV Eindhoven ... Da msn.com