Calciomercato Milan un attaccante da 80 milioni in prestito! Le ultime

Il calciomercato del Milan si infiamma con voci sorprendenti: un attaccante di alto livello potrebbe arrivare in prestito per 80 milioni, rivoluzionando l’attacco rossonero. Tra indiscrezioni e trattative in corso, i tifosi sognano già grandi novità. Resta aggiornato, perché questa estate potrebbe riservare sorprese incredibili per il futuro del Diavolo.

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, acquisterà almeno un attaccante. Emerge un'indiscrezione clamorosa su un profilo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, un attaccante da 80 milioni in prestito! Le ultime

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - attaccante - milioni

Calciomercato Milan, Reijnders: pronti 70 milioni. E occhio a Pulisic … - Il calciomercato del Milan entra nel vivo con le voci su Reijnders, conteso dal Manchester City per una cifra intorno ai 70 milioni.

La sfida è lanciata: Napoli vs Milan per Darwin #Nunez! ? L’attaccante uruguaiano, valutato 60 milioni dal #Liverpool, è il grande obiettivo di #Conte e #Allegri per rinforzare l’attacco. Chi la spunterà? #Calciomercato #SerieA #NapoliCalcio #Milan #Forza Vai su Facebook

#ASRoma e #Milan hanno messo nel mirino l'attaccante statunitense del #PSVEindhoven, Ricardo Pepi. Su di lui c'è anche l'interessamento della #PremierLeague, nello specifico #WestHam e #Fulham. Il club olandese lo valuta 20 milioni di euro. #Calciomer Vai su X

Colpo di scena Milan: 100 milioni di euro per Leao; Milan, Vlahovic primo obiettivo per l’attacco. Retegui costa più di 50 milioni; Calciomercato Serie A, gli acquisti più costosi della sessione invernale. CLASSIFICA.

Dice addio al Milan, gelo totale: blitz da 97 milioni - Botta tremenda per la dirigenza rossonera, adesso il Milan è 'costretto' a dirgli addio per 97 milioni di euro: colpo pazzesco ... Da milanlive.it

Calciomercato Milan, Cattaneo non ha dubbi: «Avessi 55 milioni non li spenderei per Kean, ecco cosa farei» - Calciomercato Milan, Cattaneo non ha dubbi: «Avessi 55 milioni non li spenderei per Kean, ecco cosa farei». Riporta milannews24.com