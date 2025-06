Calciomercato Milan Theo Hernández all’Al-Hilal | l’Arabia lo fa ricco

Il calciomercato estivo si infiamma con il possibile addio di Theo Hernández dal Milan, mentre l'Al-Hilal, in Arabia Saudita, fa incetta di talenti investendo ingenti risorse. La mossa potrebbe rivoluzionare il futuro del difensore francese e aprire un nuovo capitolo nella sua carriera, dimostrando ancora una volta come il calcio stia attraversando un’epoca di trasformazioni sorprendenti. Restiamo sintonizzati per scoprire come si concluderà questa avventura.

Theo Hernández è in procinto di lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato per trasferirsi all'Al-Hilal, in Arabia Saudita.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

