Calciomercato Milan Tare cala l’asso | recapitata un’offerta ufficiale

Il mercato estivo del Milan si infiamma con l’ingaggio di Tare, il nuovo direttore sportivo che sta plasmando una squadra ambiziosa sotto la guida di Max Allegri. Con un’offerta ufficiale recapitata per rinforzare i ranghi, il club vuole costruire un futuro vincente puntando su profili giovani e talentuosi. È nato così un nuovo Milan, deciso a riscrivere le sue pagine di storia. La sfida è lanciata: i prossimi mesi diranno se questa strategia porterà i frutti sperati.

Il nuovo Ds Tare sta cercando di formare la squadra giusta per Max Allegri. L’ex Lazio ha centrato un obiettivo importante in ottica mercato in vista della prossima stagione Sta nascendo un nuovo Milan, con un cambio di rotta sia da un punto di vista dirigenziale, sia per quanto riguarda sul campo. La dirigenza sta tentando di cercare profili nuovi e di prospettiva, in modo che i giocatori possano rientrare nei profili giusti richiesti dal tecnico livornese. Dopo la deludente stagione con la sola Supercoppa Italiana alzata contro i cugini dell’Inter in finale e la Coppa Italia persa contro il Bologna, il Diavolo rossonero vuole ripartire alla grande, investendo soldi sul mercato in maniera intelligente, senza sborsare un sacco di soldi in questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Sportface.it