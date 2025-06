Calciomercato Milan non è ancora chiusa la pista Ricci | la rivelazione

Il calciomercato del Milan infiamma ancora le aspettative dei tifosi, con la pista Ricci che resta viva e intrigante. Alfredo Pedullà svela le ultime news, confermando che il club rossonero non ha abbandonato la corsa al giovane talento del Torino per rinforzare il centrocampo. Riuscirà il Milan a sorprendere tutti e chiudere questa operazione prima della fine? Restate sintonizzati, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Alfredo Pedullà ha fornito le ultime news di calciomercato sul Milan: per il centrocampo, mai chiusa la pista Samuele Ricci (Torino).

Calciomercato Inter, si accende la pista che porta a Ricci: è derby di mercato con il Milan - L'asse di mercato tra Inter e Ricci si fa sempre più caldo, in un derby di trattative con il Milan. La dirigenza nerazzurra mostra forte interesse per il giovane centrocampista, attualmente al Torino, puntando a rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Milan, stuzzica l’idea Chiesa. Per Longoni “pista calda”; Chelsea, niente ritorno su Maignan: trattativa ormai chiusa da 12 giorni; Sky - Milan, si complica la pista Rabiot: ha comunicato al Marsiglia che vuole restare. Allegri resta in pressing.

Calciomercato Milan, idea Chiesa. Per Longoni "pista tiepida/caldina" - Il giornalista sportivo dal cuore rossonero, Andrea Longoni, sul suo canale Youtube 'Milan Hello' ha parlato, fra gli altri argomenti, della pista Chiesa- Come scrive informazione.it

Calciomercato Milan, incontro tra Tare e gli agenti - Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare ha incontrato gli agenti del giocatore di Serie A A Casa Milan si è tenuto un recente summit che ha visto protagonisti l’agente di Albert Gudmunds ... Riporta milannews24.com