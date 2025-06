Calciomercato Milan Moretto e Romano | Jashari ecco l’offerta

Il calciomercato del Milan si infiamma con la trattativa per Ardon Jashari, giovane talento del Bruges. Moretto e Romano svelano i dettagli dell'offerta, puntando a rafforzare il centrocampo rossonero. È una mossa strategica che potrebbe aprire nuove prospettive per la squadra di Pioli. Resta da scoprire se il Bruges accetterà la proposta e come questa operazione farà evolvere il mercato dei campioni rossoneri.

Calciomercato, Milan su Jashari: la volontà del giocatore, l’offerta al Bruges - Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile svolta su Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero, classe 2002, avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi dai belgi del Bruges ai rossoneri, aprendo nuovi scenari per il club milanese.

