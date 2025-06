Calciomercato Milan due nomi per sostituire Theo Hernandez | Tare lavora su queste piste la situazione

Il calciomercato del Milan si infiamma con una ricerca urgente di un sostituto all’altezza di Theo Hernandez, prossimo a lasciare i rossoneri per l’Al Hilal. Sotto la guida di Igli Tare, la società sta valutando attentamente due nomi caldi, pronti a rafforzare la difesa e mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. La corsa ai rinforzi è aperta: scopriamo insieme le ultime novità su questa sfida di mercato.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con il possibile sostituto di Theo Hernandez in rossonero. Tutti i dettagli La dirigenza rossonera, sotto la guida di Igli Tare, si sta muovendo con decisione per trovare il sostituto di Theo Hernandez, ormai promesso sposo dell'Al Hilal. Il Milan ha ristretto la rosa dei candidati a .

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

