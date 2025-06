Calciomercato Milan Camarda come Colombo? L’idea dell’esperto dirigente

Il calciomercato del Milan si anima con il futuro di Francesco Camarda, giovane talento che potrebbe seguire le orme di Colombo, secondo le intuizioni di un esperto dirigente. La sua partenza in prestito, forse verso il Lecce, apre nuovi scenari e svela l’abilità di Pantaleo Corvino nel plasmare il destino dei talenti emergenti. Ma qual è il progetto che si nasconde dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.

Francesco Camarda lascerà il Milan in prestito in questa sessione estiva di calciomercato: finirà al Lecce? Pantaleo Corvino ha un'idea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Camarda come Colombo? L’idea dell’esperto dirigente

Calciomercato Milan, Lecce su Camarda: l’idea sulla formula dell’affare - Il calciomercato si infiamma con il possibile trasferimento di Francesco Camarda dal Milan al Lecce. La formula dell’affare, ancora da definire, vede le parti al lavoro per una soluzione vantaggiosa.

L'attaccante italiano è pronto a lasciare il Milan durante il calciomercato estivo: la scelta è stata presa.

