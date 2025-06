Calciomercato Milan Angeliño al posto di Theo? Gli altri candidati al ruolo

Il calciomercato del Milan si infiamma con diverse opzioni per rafforzare la fase difensiva: tra i nomi più caldi c’è Angeliño, terzino sinistro della Roma, considerato come possibile sostituto di Theo Hernández. Tuttavia, non è l’unico candidato in corsa: la dirigenza rossonera sta valutando diverse soluzioni per assicurarsi un rinforzo di livello e mantenere alta la competitività in vista della prossima stagione.

Angeliño, terzino sinistro della Roma, sarebbe tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per il dopo Theo Hernández. Ma non è l'unico.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Theo Hernandez dice sì all'Al-Hilal L'accordo è stato raggiunto: secondo Gianluca Di Marzio, il terzino del Milan è pronto a sbarcare in Arabia. A questo punto sfuma definitivamente la cessione di Angeliño, che era solo un'alternativa al francese per il club di

Il calciomercato estivo si avvicina e il calciomercato #Milan, dopo una stagione altalenante, sembra intenzionato a muoversi con decisione per rinforzare la propria rosa, in particolare il reparto offensivo.