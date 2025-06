Calciomercato Milan anche de Paul nella lista di Tare? Il punto

Il calciomercato del Milan si intensifica: tra i nomi sulla lista di Tare spicca Rodrigo De Paul. L’argentino, in uscita dall’Atlético Madrid, potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa per rinforzare il centrocampo rossonero. Un possibile acquisto che alimenta la speranza di tifosi e addetti ai lavori, pronti a scoprire se questa trattativa diventerà realtà e cambierà le sorti della prossima stagione del Diavolo.

Calciomercato Milan, Tare punta Udogie, Ndoye e non solo: la lista completa - Il calciomercato del Milan si scalpita: Igli Tare si prepara a diventare il nuovo ds rossonero. Tra voci di arrivi e possibili colpi, si prospetta un'estate movimentata con obiettivi come Tare, Udogie, Ndoye e altri.

CALCIOMERCATO MILAN/ Colpo De Paul, l’Udinese vuole 40 milioni! - per il Milan è già tempo di fissare gli obiettivi per il prossimo calciomercato e nella lista di Stefano Pioli l’indicazione primaria porta il nome di Rodrigo De Paul. Si legge su ilsussidiario.net

Capitolo esuberi Milan: in lista anche Lofuts-Cheek, Okafor e Chukwueze - Ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan in questi giorni si è dedicato anche alle trattative per Theo Hernandez, Mike Maignan e Yunus Musah, con l'americano che ... Lo riporta milannews.it