Calciomercato Juve prezzo alle stelle | la rivale chiede 70 milioni di euro per l’obiettivo dei bianconeri Cosa succede

Il calciomercato della Juventus si scalda con una richiesta da capogiro: 70 milioni di euro per l’obiettivo dei bianconeri, Ederson dell’Atalanta. La rivale non sembra intenzionata a fare sconti, alzando ulteriormente le pretese. Quali saranno le prossime mosse dei club e come influirà questa spinosa trattativa sul futuro di Ederson? Resta con noi per scoprire gli sviluppi più recenti e le strategie che potrebbero cambiare le sorti del mercato juventino.

Calciomercato Juve, la rivale chiede 70 milioni. Le ultime novità sul futuro di un obiettivo di mercato dei bianconeri. CalcioNews24 ha fornito un importante aggiornamento che riguarda anche il calciomercato Juve ed in particolare il futuro di Ederson dell’Atalanta, uno dei pezzi pregiati della Dea. Proprio in virtù di ciò, i nerazzurri non sono intenzionati a fare sconti. Anzi. Stando a quanto appreso, la Dea alza ora le barricate: o verrà accontentata con 70 milioni di euro o il brasiliano resterà a Bergamo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, prezzo alle stelle: la rivale chiede 70 milioni di euro per l’obiettivo dei bianconeri. Cosa succede

