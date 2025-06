Calciomercato Juve ora è ufficiale | l’ex obiettivo dei bianconeri sbarca in Serie A Il comunicato e tutti i dettagli dell’affare

Il calciomercato della Juventus è in fermento, ma questa volta il colpo più sorprendente arriva dall'Udinese: Nicolò Bertola, ex obiettivo dei bianconeri, sbarca in Serie A proveniente dallo Spezia. Un acquisto che scuote il panorama italiano e mostra le strategie di mercato delle grandi squadre. Con questa operazione, l'Udinese si conferma protagonista, mentre la Juve guarda avanti. La stagione 25/26 promette ancora più emozioni e sorprese.

Calciomercato Juve, è ufficiale: l’ex obiettivo dei bianconeri sbarca in Serie A. Colpo dell’Udinese che pesca dalla Serie B. I dettagli. Nicolò Bertola è ufficialmente un nuovo calciatore dell’ Udinese. Il difensore, seguito negli scorsi mesi anche dal calciomercato Juve, arriva dallo Spezia. Di seguito l’annuncio della società friulana. Benvenuto Nicolò Bertola, primo acquisto della stagione 2526.?? Talento, carattere e visione: un centrale moderno, pronto a lasciare il segno. Contratto fino al 2030. Benvenuto in bianconero!?? – Welcome Nicolò Bertola, first signing of the 2526 season.?? Talent, character. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ora è ufficiale: l’ex obiettivo dei bianconeri sbarca in Serie A. Il comunicato e tutti i dettagli dell’affare

Mercato Juve, la rivale di Serie A fa sul serio per l'obiettivo dei bianconeri! Contatti fitti e contratto pronto: ecco chi è in vantaggio per il centrocampista - Il mercato Juve si fa incandescente: una rivale di Serie A, il Napoli, sta intensificando i contatti per assicurarsi Florentino, obiettivo dei bianconeri.

