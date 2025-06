Calciomercato Juve LIVE | Weah e Mbangula verso il Nottingham Forest c’è l’ok di massima di David

Il calciomercato della Juventus è in fermento, con trattative in corso e indiscrezioni che animano il gossip bianconero. Da Weah a Mbangula, i nomi caldi si inseguono sulla scena internazionale, mentre la dirigenza lavora senza sosta per rinforzare la squadra e pianificare il futuro. Restate con noi per seguire tutte le novità in tempo reale e scoprire come si stanno muovendo i campioni d’Italia. Il mercato non aspetta, e neanche noi!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Weah e Mbangula verso il Nottingham Forest, c’è l’ok di massima di David

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - weah - mbangula

Calciomercato Juve: il Nottingham Forest piomba su Mbangula e Weah! Quanto possono guadagnare i bianconeri dalla doppia cessione, le cifre - Il calciomercato della Juventus si infiamma con il Nottingham Forest che punta forte su Mbangula e Weah.

Translate postIl Bologna è interessato a Mbangula, in uscita dalla Juventus. Sul giocatore bianconero vi è però forte il Nottingham che vorrebbe anche Weah. #mbangula #juventus #bologna #nottingham #weah #calciomercato Vai su X

DOPPIA CESSIONE JUVE? Il #NottinghamForest piomba su Timothy #Weah e Samuel #Mbangula. I due club hanno già avviato i contatti e la trattativa è entrata nel vivo, per un possibile affare complessivo tra i 22 e i 23 milioni di euro L'esterno america Vai su Facebook

Calciomercato Juve: David ha dato l'ok, Sancho si può! Mbangula e Weah, pacchetto Nottingham Forest; Juventus-Nottingham Forest, trattativa per Mbangula e Weah; Juventus, il Nottingham piomba su Weah e Mbangula: la situazione.

Calciomercato Juve: David ha dato l'ok, Sancho si può! Mbangula e Weah, pacchetto Nottingham Forest - Dalla Premier l'offerta che può cambiare il destino dei due bianconeri. tuttosport.com scrive

Juventus-Nottingham Forest, trattativa per Mbangula e Weah - Il Nottingham Forest prova il doppio colpo dalla Juventus: non solo Samuel Mbangula, nel mirino c`è anche Timothy Weah e la trattativa è ... Lo riporta msn.com