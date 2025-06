Calciomercato Juve arriva l’offerta fuori mercato | sul piatto 120 milioni di euro! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un’offerta sorprendente: 120 milioni di euro per uno dei protagonisti più ambiti. Mentre l’attenzione si focalizza su questa proposta fuori mercato, non mancano altre suggestioni, come il rilancio dell’Al-Hilal per Victor Osimhen. Una vera battaglia di cifre e strategie che potrebbe rivoluzionare il panorama del calcio internazionale: tutto pronto a scoprire quali mosse strategiche saranno decisive.

Calciomercato Juve, offerta fuori mercato: 120 milioni di euro per l'obiettivo dei bianconeri. Tutti gli aggiornamenti. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di DAZN, c'è stato un nuovo ed ulteriore rilancio dell' Al-Hilal per Victor Osimhen. Al bomber nigeriano di proprietà del Napoli sarebbe stato proposto un triennale a 40 milioni di euro a stagione, con opzione per l'anno successivo. Gli arabi difficilmente miglioreranno questa proposta, che potrebbe essere quella definitiva. Forte la volontà di Inzaghi di avere Osimhen. Tra gli intermediari anche Federico Pastorello. La Juventus osserva.

Mercato Juve: Lipsia fuori dalle coppe europee, deciso il futuro di Sesko e Xavi Simons. Cosa succederà in estate - Il mercato della Juventus si infiamma con le decisioni del Lipsia, ormai escluso dalle coppe europee per la prima volta dal 2016/17.

Tiago Djalo è sul mercato, attualmente è fuori dai piani della Juventus. Oltre al CrystalPalace, tra i club inglesi, c'è da segnalare una richiesta di informazioni da parte del Newcastle Un semplice sondaggio, ma i Magpies sono alla ricerca di un difensore

Mercato #Juve, un attaccante rischia di uscire fuori dai radar bianconeri! La rivelazione del giornalista avvicina quel bomber verso altri lidi: gli ultimissimi aggiornamenti

CM - Offerta monstre dell'Al-Hilal per Osimhen: c'è l'apertura del giocatore. La posizione della Juventus; Romano: “La Juventus ha fatto delle chiamate per Gyokeres. Bianconeri sempre informati su Osimhen....; Oltre 100 milioni di euro: prendono sia Cambiaso che Vlahovic dalla Juventus.

Calciomercato Juventus: offerta per Jadon Sancho dello United - Il futuro di Jadon Sancho è ancora incerto, ma secondo un nuovo report, il Manchester United potrebbe ricevere un’interessante proposta dalla Juventus: uno scambio che coinvolgerebbe uno tra due gioca ... Secondo stadiosport.it

Juventus, sbattuto fuori rosa: shock al Mondiale per Club - La Juventus ha deciso di usare il pugno di ferro: la scelta di metterlo fuori rosa ha colto tutti di sorpresa. Segnala calcionow.it