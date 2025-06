Calciomercato Inter una big europea piomba su Carlos Augusto! Ecco la posizione dei nerazzurri sull’eventuale cessione

Il calciomercato dell’Inter si fa rovente: una big europea, l’Atletico Madrid, mette gli occhi su Carlos Augusto! La possibile cessione del brasiliano solleva immediatamente numerosi interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. Ma qual è la posizione dei nerazzurri? Scopriamo insieme i retroscena e le strategie in ballo, perché questa trattativa potrebbe cambiare le sorti della rosa interista e aprire nuovi scenari di mercato.

del brasiliano. Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, attraverso il proprio profilo X sgancia la bomba, svelando un retroscena legato al calciomercato Inter. Si tratta dell’interesse concreto da parte dell’ Atletico Madrid per Carlos Augusto. Dopo aver provato a ingaggiare Theo Hernandez dal Milan (ora però destinato all’Al Hilal di Inzaghi), dunque, pare i i colchoneros abbiano pensato di virare sull’esterno brasiliano dei nerazzurri. Il club meneghino, dal canto suo, lo reputa al momento incedibile, soprattutto dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, una big europea piomba su Carlos Augusto! Ecco la posizione dei nerazzurri sull’eventuale cessione

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - europea - piomba

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calciomercato: l'Inter piomba su Rovella, proponendo anche Asllani. Per ora la Lazio ressite. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Rovella #Inter #calciomercato #SerieA #SerieAEnilive #calcio #tifosi #ultras #Asllani Vai su Facebook

Il Como PIOMBA sul talento dell’Inter: l’offerta; Calciomercato Napoli, Romano: L'Inter piomba su due attaccanti seguiti dagli azzurri; Walker, piomba l'Inter! Vendetta mercato sul Milan, si può chiudere subito.

Inter piomba su Mosquera, è pronta a forzare la mano: la strategia - Non solo il nome di Giovanni Leoni per la difesa dell’Inter: i dirigenti sono pronti a forzare la mano per Christian Mosquera ... Lo riporta fcinter1908.it

Calciomercato Inter, aumenta le richieste per Aleksandar Stankovic: la situazione - Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, cresce l’interesse dall ... calcionews24.com scrive