Calciomercato Inter Taremi sblocca il colpo in entrata | i dettagli

Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo: tra operazioni in entrata e in uscita, il possibile addio di Taremi potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare un importante colpo in attacco. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa intricata trattativa che potrebbe cambiare le sorti della rosa nerazzurra.

Calciomercato Inter, il club si muove tra operazioni in entrata e operazioni in uscita: il possibile addio di Taremi può sbloccare il colpo. In questi ultimi giorni, in casa Inter, gli occhi sono puntati soprattutto su Mehdi Taremi che non si è potuto unire al resto della squadra, per la trasferta in America, perchĂ© bloccato in Iran dal delicatissimo momento vissuto in termini di conflitto con Israele. Il club continua a monitorare la situazione, concentrato prima di tutto sulla salute e sull’incolumitĂ del proprio giocatore. L’importante è che tutto vada nel migliore dei modi per quanto vissuto tra paura e sofferenza, poi si potrĂ capire meglio come e se ci si muoverĂ in termini calcistici e di calciomercato. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Inter, Taremi sblocca il colpo in entrata: i dettagli

