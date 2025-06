Calciomercato Inter svelati i piani in attacco dei nerazzurri | prima Bonny e poi…

Il calciomercato dell'Inter si appresta a vivere i suoi momenti più intensi, svelando i piani strategici per rinforzare l’attacco. Dopo l’affare Bonny, che sembra ormai imminente, i tifosi sono impazienti di scoprire quali altre mosse la dirigenza nerazzurra ha in serbo. Tra entrate e uscite, il mercato nerazzurro si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e conquistare nuovi traguardi.

Calciomercato Inter, svelati i piani in attacco dei nerazzurri: prima Bonny e poi. I nomi tra entrate ed uscite. Il calciomercato Inter entra nella fase calda: Ange-Yoan Bonny è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. La dirigenza interista è pronta a sferrare l'assalto finale, con un'offerta ritoccata che potrebbe convincere il Parma. Dopo una prima proposta da 22 milioni di euro più 3 di bonus, i ducali continuano a chiedere 25 milioni cash. Ma l'Inter ha fretta: chiudere l'operazione in tempi brevi è fondamentale per poter poi concentrarsi sulle cessioni e completare la rosa. Nell'ambito dell'affare, potrebbe esserci anche Sebastiano Esposito, reduce da una buona stagione a Empoli con 10 reti.

