Calciomercato Inter non solo Bonny | il club nerazzurro punta un’altra pedina fondamentale del Parma le ultime

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: dopo l’acquisto di Bonny, i nerazzurri puntano a rafforzarsi ulteriormente con un altro talento dal Parma. La dirigenza sta seguendo da vicino Adrian Bernabé, promettente centrocampista che ha già dimostrato il suo valore in Serie A. Con sguardo rivolto al futuro e alla qualità, l’Inter cerca di consolidare la propria rosa e stupire i tifosi. E le novità non finiscono qui...

Calciomercato Inter, si intensifica l'asse Milano-Parma: dopo Bonny, la dirigenza nerazzurra punta a un altro giocatore fondamentale nelle gerarchie di gioco dei ducali. Non solo Ange-Yoan Bonny, l' Inter tiene d'occhio anche altri talenti provenienti dal Parma, in particolare Adrian Bernabé. Questo giovane ex giocatore del Manchester City ha attirato l'attenzione grazie alle sue prestazioni positive in Serie A, dopo aver fatto bene in Serie B. Le sue qualità lo rendono uno dei calciatori più ambiti del panorama attuale. L'Inter lo considera un potenziale sostituto nel caso in cui Calhanoglu decidesse di lasciare il club, ma la situazione a Parma potrebbe subire cambiamenti significativi.