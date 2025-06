Calciomercato Inter LIVE | assalto finale a Bonny Hojlund apre ai nerazzurri Chivu valuta l’addio del bomber

Il calciomercato dell'Inter entra nella fase decisiva, con un assalto finale a Hojlund che potrebbe rivoluzionare l’attacco nerazzurro. Mentre Bonny si avvicina all’addio, la dirigenza valuta attentamente ogni mossa per rafforzare la squadra con profili di valore. Seguici live per non perdere neanche un aggiornamento su trattative, incontri e ufficialità: il mercato dei nerazzurri è in fermento e ogni decisione può fare la differenza.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: assalto finale a Bonny, Hojlund apre ai nerazzurri, Chivu valuta l’addio del bomber

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - assalto - finale

Calciomercato Inter, Ausilio presente a Bergamo per Atalanta-Parma: pronto l’assalto a Bonny - L'Inter non si ferma mai sul calciomercato e, con il direttore sportivo Piero Ausilio presente al Gewiss Stadium, è pronta a dare l'assalto all'attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny.

Alfredo Pedullà a Sportitalia: “La Juventus è in attesa di capire se Osimhen accetterà l’offerta dell’Al-Hilal. L’idea è quella di aspettare la scadenza della clausola per poi provare l’assalto finale.” Intanto Theo Hernandez starebbe facendo lo stesso. La Vai su Facebook

Addio dopo finale Champions, la bomba Lautaro Martinez scuote l’Inter; “L’Inter ha chiesto al Como l’ok per la trattativa ufficiale con Fabregas”; Inter-Bayern Monaco, le pagelle di CM: Lautaro, che notte. Pavard, l'attesa per il gol è valsa la pena. Inzaghi fa epoca.

Addio dopo finale Champions, la bomba Lautaro Martinez scuote l’Inter - Calciomercato Inter, Atletico Madrid all’assalto di Lautaro Martinez Come riportato ... Lo riporta calciomercato.it

Calciomercato Inter, Marotta all’assalto: super colpo dalla Premier League - Spunta un nuovo nome nel mirino dell’Inter: la società nerazzurra va all’assalto al giovane talento della Premier League. spaziointer.it scrive