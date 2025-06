Calciomercato Inter la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito | le ultime

L'estate del calciomercato Inter si anima con una nuova battaglia di mercato: la Fiorentina insiste con forza per Sebastiano Esposito, giovane talento nerazzurro. Tra incontri imminenti e trattative serrate, il futuro dell’attaccante è più incerto che mai. La sfida tra i club promette di infiammare le prossime ore e di ridefinire gli equilibri nel panorama italiano. La vera domanda è: quale sarà la decisione finale?

Calciomercato Inter, continua il pressing della Fiorentina per Sebastiano Esposito: nelle prossime ore previsto un incontro tra Pradè e la dirigenza nerazzurra. L’estate calcistica è entrata nel vivo e il calciomercato Inter promette di riservare sorprese interessanti. Tra i nomi piĂą discussi c’è quello di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietĂ dell’Inter, che sta attirando l’attenzione di diversi club, in particolare della Fiorentina. Se ne continua a parlare, e intanto è in programma nelle prossime ore un confronto tra Pradè e i dirigenti nerazzurri. Di seguito, ecco quanto riportato da La Nazione. 🔗 Leggi su Internews24.com