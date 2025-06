Calciomercato Inter Filip Stankovic riscattato dal Venezia

Il calciomercato si infiamma ancora una volta: il Venezia ha deciso di blindare Filip Stankovic, riscattandolo dall’Inter per 1,5 milioni di euro. Il giovane portiere serbo, classe 2002, si prepara a vivere una nuova avventura in laguna, firmando un contratto fino al 2029. Questa mossa strategica promette di rafforzare la rosa e di puntare su un talento emergente. L’attesa ora si concentra sul suo impatto nella prossima stagione.

Venezia blinda Filip Stankovic: ufficiale il riscatto dall'Inter Il Venezia ha ufficialmente riscattato Filip Stankovic dall'Inter, esercitando l'opzione di acquisto per 1,5 milioni di euro, come comunicato dal club lagunare. Il portiere serbo, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 2029, diventando un pilastro per la prossima stagione in

