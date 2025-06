Calciomercato Inter Esposito e Carboni lasciano? Arriva la decisione su entrambi sul futuro in nerazzurro 

Il calciomercato dell'Inter infiamma gli animi, con Esposito e Carboni al centro delle attenzioni. Dopo settimane di trattative e speculazioni, è arrivata la decisione sul futuro dei giovani talenti nerazzurri: le loro strade si dividono o si intrecciano ancora sotto la maglia interista? I tifosi, appassionati e speranzosi, attendono con ansia il verdetto finale, certi che questi giovani possano fare la differenza. Sono convinti che il loro talento possa scrivere nuove pagine di storia nerazzurra.

Il calciomercato Inter è più attivo che mai, soprattutto sui due giovani Esposito e Carboni, ecco arrivare la decisione su entrambi, scelto il loro futuro. I tifosi più coraggiosi dell' Inter, pochi ma tenaci, si sono spinti fino al confine con il Canada per seguire la squadra nel Mondiale per club. Come spiega La Gazzetta dello Sport tutti attendono con ansia il momento in cui Pio Esposito si prenderà ciò che è suo: sono convinti che un giorno le terre della ThuLa saranno sue. Nel frattempo, i nerazzurri di Seattle hanno accolto con entusiasmo anche l'altro talento classe 2005 cresciuto in casa, il più sfortunato dei due ma anche decisivo per la prima vittoria interista nel torneo: Valentin Carboni.