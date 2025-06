Calciomercato Inter ecco da cosa dipende il futuro di Pio Esposito | VIDEO

Dal calciomercato dell'Inter, il destino di Pio Esposito si gioca tra opportunità e strategie. Dopo un’ottima stagione allo Spezia e una prestazione convincente contro gli Urawa Red Diamonds, il giovane attaccante potrebbe avere una chance concreta di ripartire con i nerazzurri. Ma cosa influenzerà davvero il suo futuro? La risposta risiede in una serie di fattori che potrebbero cambiare le carte in tavola. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservargli il prossimo mercato.

Rientrato all'Inter dopo l'ultima stagione nello Spezia, il centravanti Francesco Pio Esposito potrebbe ripartire in questo calciomercato. Reduce da un'ottima stagione con lo Spezia, Francesco Pio Esposito - giovane attaccante dell'Inter - ha convinto tutti durante i 45 minuti giocati contro gli Urawa Red Diamonds. Cristian Chivu lo lanciò in Primavera e in rosa mancano ancora un paio di attaccanti. Il futuro del 19enne, così, dipenderà in gran parte. dal River Plate. Guarda il video con le news di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Inter, ecco da cosa dipende il futuro di Pio Esposito | VIDEO

