Calciomercato Inter Chivu valuta l’addio del bomber | lascia in estate se…

Il calciomercato Inter passa dal futuro dell’attaccante, Cristian Chivu valuta l’addio del bomber in estate, che può lasciare a queste condizioni. Il futuro di Mehdi Taremi all’ Inter resta incerto. Dopo una stagione complicata con Simone Inzaghi, in cui ha faticato a trovare spazio e continuità, l’attaccante iraniano potrebbe salutare i nerazzurri già in estate. Con l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, la dirigenza valuterà attentamente ogni ipotesi per ricostruire il reparto offensivo, partendo proprio da chi resterà. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter potrebbe aver già messo Taremi sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com