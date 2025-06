Calciomercato Inter ben venga Adrian Bernabé Ma non per sostituire Hakan Calhanoglu

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'arrivo di Adrian Bernabé, ma attenzione: non si tratta di un sostituto di Hakan Calhanoglu. Mentre il Mondiale per Club e la crescita della nuova squadra di Cristian Chivu gettano le basi per una stagione avvincente, la dirigenza nerazzurra si prepara a ogni eventualità con grande determinazione. L’attenzione resta alta: ogni mossa sarà fondamentale per mantenere alta la competitività.

Nonostante l'intrigante impegno del Mondiale del Club – dove, tra mille difficoltà, sta nascendo la nuova creatura di Cristian Chivu – l'avvento del calciomercato richiede alla dirigenza dell' Inter particolare impegno: tra gli altri – così dicono – per un Hakan Calhanoglu che potrebbe uscire ci sarebbe un Adrian Bernabé pronto

