Calciomercato Genoa stretta per Ngonge Si tenta il grande colpo rossoblu in vista del mercato estivo

Il calciomercato del Genoa si infiamma: tra trattative serrate e grandi colpi in vista, i rossoblù puntano a rinforzarsi con esterni di qualità come Cornet e Ngonge, cercando di sorprendere e ambire a una stagione di successo in Serie A. La strategia è chiara: rafforzare la rosa e puntare in alto. Il futuro dei liguri si definisce ora, e l’attesa cresce.

Calciomercato Genoa: obiettivo esterni di qualità, attesa per Gronbaek e occhi su Cornet e Ngonge. La situazione Il Calciomercato Genoa continua a muoversi con attenzione e strategia, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da La Repubblica nell’edizione genovese di oggi, la dirigenza rossoblù è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, stretta per Ngonge. Si tenta il grande colpo rossoblu in vista del mercato estivo

In questa notizia si parla di: calciomercato - genoa - ngonge - vista

Calciomercato Genoa, occhi puntati su Karlsson. Per i rossoblu è una grande occasione vista quella situazione - Il calciomercato del Genoa si infiamma con l’attenzione rivolta a Jesper Karlsson, l’attaccante svedese che potrebbe rappresentare la svolta per i rossoblù.

Calciomercato Genoa, ormai definito l’arrivo di Grønbæk. I dettagli; Calciomercato Napoli, cinque cessioni in vista; Napoli-Genoa, Fabio Cannavaro a sorpresa nel ritiro del Grifone: Ecco perché sono qui | VIDEO CN24.

Gudmundsson-Fiorentina, accordo con il Genoa per il riscatto. Le news di calciomercato - Fiorentina e Genoa hanno raggiunto un accordo verbale per il riscatto di Gudmundsson: le due parti hanno trovato l'intesa sulle cifre, con un piccolo sconto in favore del club viola rispetto alla ... Lo riporta sport.sky.it

Calciomercato Genoa, obiettivo rinforzare gli esterni. Questi giocatori sono nel mirino dei rossoblu - Le ultime di mercato Il calciomercato Genoa entra nel vivo e si concentra su un obiettivo preciso: rinforzare le ... Da calcionews24.com