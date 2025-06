Calciomercato Fiorentina si punta al colpo Ricci e non solo La situazione attuale della squadra viola

Il calciomercato della Fiorentina si anima con grandi ambizioni e strategie ben definite. La dirigenza viola sta lavorando su più fronti, puntando a rinforzare la rosa con talenti come Ricci ed Esposito, per tornare presto a competere ai massimi livelli. Con l’attesa ufficializzazione di Stefano Pioli sulla panchina, la squadra si prepara a una stagione ricca di sfide e opportunità. La Fiorentina si avvicina a un nuovo capitolo di crescita e successi, e tutto è pronto a partire.

Calciomercato Fiorentina: si lavora su più fronti, occhi su Ricci ed Esposito. La situazione attuale della squadra viola Il Calciomercato Fiorentina entra nel vivo, con la dirigenza viola attivamente al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina viola, il club toscano vuole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, si punta al colpo Ricci (e non solo). La situazione attuale della squadra viola

In questa notizia si parla di: calciomercato - fiorentina - viola - ricci

Calciomercato Fiorentina, un nuovo obiettivo importante per rinforzare la squadra viola. Ecco l’indiscrezione - La Fiorentina pensa in grande e punta a rafforzarsi con un nuovo obiettivo dall’estero. In vista della prossima finestra di calciomercato, i viola sono sulle tracce di un attaccante esterno, con indiscrezioni che confermano l'interesse del club per un profilo internazionale.

Edin Dzeko non vestirà la maglia del Bologna. Vestirà quella della Fiorentina. Ha scelto di sposare il progetto viola, o meglio: il Bologna ha preferito chiamarsi fuori dalla corsa all'attaccante bosniaco. Le cose sono andate così: inizialmente il procuratore di Dz Vai su Facebook

Ufficiale Zaniolo alla Fiorentina, Riccardo Sottil verso il Milan: la Viola chiede anche Fagioli alla Juventus; Juventus, scontro in diretta sulla coreografia: La nuova iniziativa è clamorosa | ESCLUSIVO; Fiorentina-Torino LIVE dalle 12.30.

Calciomercato Fiorentina, chi sostituisce Cataldi? Sogno Ricci, Bennacer e Asllani opzioni - La Viola cerca un mediano: il preferito è il capitano del Torino, ma piacciono anche i centrocampisti di Milan ed Inter La Fiorentina deve fare i conti con la risoluzione contrattuale di mister Raffae ... Come scrive milanolife.it

Le trattative in via di definizione. Pressing viola su Seba Esposito. Fatta per Fazzini, Viti a un passo. E spunta un francese del Reims - Un paio (anche tre) colpi da ratificare, mentre a grandi passi si avvicina quel mese di luglio che porterà in dote (finalmente) anche il nuovo allenatore della Fiorentina. Si legge su msn.com