Calciomercato estero secondo colpo del Monaco! Dopo Pogba pronto a firmare anche Ansu Fati dal Barcellona

Il calciomercato estero si infiamma con il secondo colpo del Monaco, che dopo aver assicurato Pogba, si prepara a dare il benvenuto anche ad Ansu Fati dal Barcellona. Il giovane talento spagnolo, classe 2002, riparte dal Principato con la formula del prestito con diritto di riscatto, segnando una mossa strategica per il club e una nuova sfida per il promettente attaccante. La scena si prepara a scoprire come questa operazione influenzerà il panorama europeo.

Ansu Fati riparte dal Monaco: il talento spagnolo classe 2002 lascia ufficialmente il Barcellona e approda nel Principato con la formula del prestito con diritto di riscatto. La notizia è stata confermata dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

