Calciomercato estero nessun ritiro per Muslera! Il portiere ex Lazio dopo il Galatasaray firma con l’Estudiantes!

Il calciomercato estero riserva sorprese emozionanti, e questa volta protagonista è Fernando Muslera. Dopo 14 anni trascorsi tra i pali del Galatasaray, il portiere uruguaiano lascia il calcio europeo per intraprendere una nuova sfida in Sud America, firmando con gli Estudiantes. Un nuovo capitolo che promette emozioni e successi, dimostrando come anche le leggende possano reinventarsi. La sua storia si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo!

Fernando Muslera chiude un lungo e importante capitolo della sua carriera calcistica. Dopo 14 anni trascorsi tra i pali del Galatasaray, il portiere uruguaiano (spesso erroneamente indicato come argentino) ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano dall'Europa.

