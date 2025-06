Calciomercato estero dopo Marcos Alonso il Celta Vigo ci riprova Tenta il colpo Azpilicueta in partenza dall’Atletico Madrid!

Dopo aver ottenuto Marcos Alonso, il Celta Vigo non si ferma: occhi puntati su Cesar Azpilicueta, pronto a lasciare l’Atletico Madrid. Con una carriera costellata di successi e leadership, il difensore spagnolo rappresenta il rinforzo ideale per rafforzare la linea difensiva dei galiziani. La trattativa si fa interessante: riuscirà il Celta a convincere Azpilicueta a rilanciarsi in un nuovo capitolo? Restate sintonizzati, l’estate promette emozioni calciomercato sorprendenti!

Il Celta Vigo guarda con attenzione al mercato estivo e punta a un rinforzo di grande esperienza per la propria difesa: Cesar Azpilicueta. Il difensore spagnolo classe 1989, attualmente in scadenza con l'Atletico Madrid, è finito nel

