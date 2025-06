Calciomercato estero colpo di scena in casa Santos | pronto il rinnovo di Neymar! Firma attesa nei prossimi giorni

Il calciomercato estero riserva sempre sorprese emozionanti, e questa volta il focus è sul Santos: Neymar sta per firmare il rinnovo del suo contratto, consolidando ancora di più il suo legame con il club che lo ha lanciato nel firmamento del calcio mondiale. Un colpo di scena che infiamma i tifosi e conferma la volontà del brasiliano di continuare a scrivere la sua storia in patria. La firma è attesa nei prossimi giorni, e il futuro del fantasista si fa sempre più brillante.

Neymar è pronto a prolungare la sua avventura con il Santos. Secondo quanto riportato da TyC Sports, l'attaccante brasiliano sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico.

