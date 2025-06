calciomercato dilettanti cittadella saluta bertani e mora alberto vaccari colpo del valsa

Nel calciomercato dei dilettanti, la Cittadella è alle battute finali: addii importanti e nuovi arrivi caratterizzano la fase di rifondazione. La formazione potrebbe cambiare volto con uscite eccellenti e giovani promesse pronte a prendere il testimone. La sfida ora è mantenere l’equilibrio tra esperienza e freschezza, per scrivere un nuovo capitolo ricco di entusiasmo e successi. A...

In Serie D la Cittadella sta definendo le ultime uscite della rosa che ha chiuso la stagione 2024-25. Fra i pali cambierà l’intera batteria che sarà composta da tre 2007, visto che sono stati liberati De Fazio, Piga e Leonardi, mentre Rosa, come scritto ieri, è diretto al Formigine. In difesa liberati Fort e Serra (andato alla Cdr), a breve si definirà anche il futuro di Aldrovandi, che ha ancora un altro anno di accordo ma potrebbe salutare. A centrocampo Martey è rientrato al Sassuolo, Andreotti è andato all’Arcetana, sono stati liberati Fontana, Osuji, Tesa (alla Vianese), Bertani e anche Mora con cui si sta definendo la chiusura del rapporto (ha un altro anno di contratto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net