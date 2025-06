Calciomercato Bologna quella squadra vuole Ndoye e Beukema I rossoblu sparano alto | vogliono 80 milioni!

Il calciomercato Bologna si anima con il desiderio di rinforzarsi, puntando forte su Ndoye e Beukema. La trattativa tra i rossoblù e il Napoli si fa intensa, ma le richieste bolognesi, ferme a 80 milioni, alzano un muro difficile da valicare. I tifosi sognano grandi acquisti, mentre i dettagli delle trattative si fanno sempre più caldi: il futuro del mercato emiliano è tutto da scrivere.

Calciomercato Bologna: il Napoli insiste per Ndoye e Beukema, ma le distanze restano ampie. I rossoblu pretendono 80 milioni Il Calciomercato Bologna entra nel vivo e si accende attorno a due nomi caldi: Dan Ndoye e Sam Beukema, entrambi finiti nel mirino del Napoli. Nella giornata di ieri si è svolto un primo incontro interlocutorio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, quella squadra vuole Ndoye e Beukema. I rossoblu sparano alto: vogliono 80 milioni!

In questa notizia si parla di: calciomercato - bologna - ndoye - beukema

Calciomercato Bologna, continua il tira e molla per il duo Beukema-Ndoye. La situazione rossoblu - Il calciomercato del Bologna si infiamma con un acceso tira e molla per Beukema e Ndoye, protagonisti di una fase cruciale della sessione estiva.

Gianluca Di Marzio a #SkySport: " Il #Bologna fissa il prezzo per #Ndoye e #Beukema. 45 milioni per l'esterno e 35 per il difensore. " #passionapoli #calciomercato #sscnapoli Vai su Facebook

#Napoli-#Bologna, c'è distanza per #Ndoye e #Beukema: le richieste dei rossoblù #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Vai su X

Napoli-Bologna, c'è distanza per Ndoye e Beukema: ecco quanto chiedono i rossoblù; Asse Bologna-Napoli caldissimo: gli azzurri vogliono Ndoye e Beukema, ma ci vogliono 70 milioni; Calciomercato Napoli, incontro col Bologna per Ndoye. Beukema più lontano. I nomi sul taccuino del direttore s.

Fumata grigia dopo l'incontro col Bologna! Repubblica: c'è il sì di Beukema-Ndoye, ma il Napoli non si fa prendere per la gola - L'edizione odierna di Repubblica torna a parlare dell'incontro per Ndoye- Da msn.com

Beukema-Ndoye, doppia offerta Napoli: le cifre, replica Bologna ed i prossimi step | ESCLUSIVA - Dan Ndoye e Sam Beukema sono due dei primi obiettivi del Napoli di Antonio Conte in vista della prossima stagione. msn.com scrive