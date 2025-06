Calcio | Udine non vuole ospitare di nuovo Israele

Udine si prepara ancora una volta a essere teatro di tensioni nel calcio internazionale. Il 14 ottobre, il Bluenergy Stadium ospiterà Italia-Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026, riproponendo lo stesso scenario dell’anno scorso. Ma questa scelta suscita nuove polemiche e dibattiti, alimentati dalle azioni di ...

Ci risiamo: il 14 ottobre prossimo, il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà un incontro ufficiale di calcio tra Italia e Israele. Stesso luogo e addirittura stessa data dell’anno scorso, quando le due selezioni si sfidarono per un match di Nation League. Il prossimo autunno. invece, la partita riguarderà le qualificazioni ai Mondiali del 2026. E, di nuovo, anche quest’anno l’incontro non potrà che generare polemiche, a causa delle azioni di Israele non più solo nell Striscia di Gaza, ma ormai anche in Iran. Dopo la decisione, a protestare per primo è stato il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, che guida una giunta di centrosinistra. 🔗 Leggi su It.insideover.com