Calcio storico strapotere Rossi | in finale vittoria 18 a 4 sui Verdi FOTO

Il calcio storico di San Giovanni si conclude con un’epica finale, dove i Rossi dominano i verdi con un impressionante 18-4, conquistando il terzo titolo consecutivo. La partita, interrotta con tre minuti di anticipo, lascia dietro di sé un record di marcature che rimarrà nella storia. Un trionfo che celebra la passione e la tradizione di uno degli eventi più affascinanti di Firenze, dimostrando ancora una volta il potere e la forza dei Rossi nel cuore della città.

Finale Calcio storico - La diretta: 47 Fischio finale. Con tre minuti di anticipo sui 50' regolamentari viene deciso di porre fine alla partita. È un trionfo per i Rossi, che vincono per la terza volta consecutiva il Torneo di San Giovanni. È anche nuovo record di cacce segnate, punteggio.

Calcio storico 2025: Rossi-Azzurri sabato, Bianchi-Verdi domenica. Carlo Conti magnifico messere per la finale. Nuove regole - Il calcio storico fiorentino si prepara a vivere un 2025 indimenticabile, con una finale ricca di emozioni e nuove regole che renderanno ogni momento ancora più avvincente.

