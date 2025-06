Calcio storico diretta della finale rossi verdi | la sfida di piazza Santa Croce

Firenze si appresta a vivere un’altra giornata memorabile di storia e passione: la finale di calcio storico tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni, un duello che promette emozioni intense e sfide inedite. Con il ritorno di una delle rivalità più affascinanti della tradizione fiorentina, il capoluogo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa storica competizione. La passione è alle stelle, e il risultato è ancora tutto da scoprire.

Firenze, 24 giugno 2025 – Ultimo atto del calcio storico 2025: il torneo si chiude con la finale tra i Rossi di Santa Maria Novella, che vanno a caccia del loro terzo successo consecutivo avendo vinto anche nel 2023 e nel 2024, e i Verdi di San Giovanni. Compagine che non vince un titolo dal 1996 e che dunque ha la grande occasione di provare a centrare il trionfo. Giornata dalle mille emozioni, come si conviene al 24 giugno, che il capoluogo toscano dedica al Patrono San Giovanni. In piazza Santa Croce mille emozioni e due tifoserie euforiche, che affrontano una giornata dal punto di vista meteo torrida. 🔗 Leggi su Lanazione.it