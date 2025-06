Calcio Storico 2025 | Rossi di nuovo campioni Verdi battuti | 18-4 La svolta dopo venti minuti

Il Calcio Storico di Firenze torna a emozionare, e i Rossi di Santa Maria Novella consolidano il loro dominio conquistando il titolo per il terzo anno consecutivo. Dopo un inizio equilibrato, la partita si accende: la svolta decisiva arriva appena dopo venti minuti, portando i Rossi a una vittoria schiacciante sui Verdi di San Giovanni con il punteggio di 18-4. Un trionfo che scrive un nuovo capitolo nella storia di questa affascinante tradizione fiorentina.

I Rossi di Santa Maria Novella sono campioni del Torneo del Calcio Storico anche per il 2025. E' la terza volta consecutiva. Battuti i Verdi di San Giovanni per 18 cacce a 4. Partita in equilibrio per una ventina di minuti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calcio Storico 2025: Rossi di nuovo campioni. Verdi battuti: 18-4. La svolta dopo venti minuti

